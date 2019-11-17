СМИ: ФСБ перестала считать арестованные украинские корабли вещдоками

А моряки, которые находились на этих судах, ранее были переданы Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Федеральная служба безопасности исключила арестованные после инцидента в Керченском проливе украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу об этом происшествии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Напомним, что два украинских катера и буксир уже на пути из порта в Крыму, где они хранились с момента ареста. Предполагается, что они будут переданы украинской стороне.

Защитник украинских моряков — фигурантов дела о ЧП в Керченском проливе Николай Полозов заявил агентству, что, с тех пор как они были переправлены на Украину в рамках обмена, российское следствие с ними не связывалось.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.