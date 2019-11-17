У Меган Маркл не оказалось британского подданства

Из-за отсутствия документа герцогиня Суссекская не сможет проголосовать на парламентских выборах.

Герцогиня Суссекская, супруга принца Гарри Меган Маркл до сих пор не получила подданство Великобритании. Об этом рассказал Daily Mail её приятель.

— Это может показаться необычным, учитывая, что она замужем за внуком королевы в течение 18 месяцев. Она признаёт, что это медленный процесс, — рассказал собеседник издания.

Документы для оформления паспорта были поданы два года назад, и за это время девушка успела стать членом королевской семьи и родить принцу Гарри наследника.

Из-за отсутствия британского паспорта Меган Маркл не сможет принять участие в парламентских выборах.

Ранее Дональд Трамп посоветовал герцогине Суссекской стать более жёсткой и не принимать близко к сердцу критику.