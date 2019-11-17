У Меган Маркл не оказалось британского подданства

Герцогиня Суссекская, супруга принца Гарри Меган Маркл до сих пор не получила подданство Великобритании. Об этом рассказал Daily Mail её приятель.
— Это может показаться необычным, учитывая, что она замужем за внуком королевы в течение 18 месяцев. Она признаёт, что это медленный процесс, — рассказал собеседник издания.
Документы для оформления паспорта были поданы два года назад, и за это время девушка успела стать членом королевской семьи и родить принцу Гарри наследника.
Из-за отсутствия британского паспорта Меган Маркл не сможет принять участие в парламентских выборах.
Ранее Дональд Трамп посоветовал герцогине Суссекской стать более жёсткой и не принимать близко к сердцу критику.
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