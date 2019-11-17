СКР направил в суд 42 дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный

По эпизодам о растратах и связанных с ними иных преступлениях уже было осуждено 58 человек.

В суды поступило 42 уголовных дела по фактам растрат, мошенничества и злоупотреблений при строительстве космодрома Восточный. При этом по ранее поступившим делам уже были признаны виновными и осуждены 58 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Максимальный срок лишения свободы составил 11 с половиной лет.

— Среди осуждённых: бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства" Михаил Гельман, бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин, — уточнила представитель ведомства.

Светлана Петренко добавила, что один лишь Хризман, по данным следствия, своими действиями причинил стране ущерб на сумму в пять миллиардов 200 миллионов рублей. А Никитин — 665 миллионов рублей.

Представитель СКР подчеркнула, что ещё на стадии следствия фигуранты дела возместили государству ущерб на сумму более 1,5 млрд 500 млн рублей.

— Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный, в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава, — подытожили в ведомстве.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году. В ходе строительства контролирующими органами были вскрыты многочисленные нарушения, по которым было возбуждено 140 уголовных дел. Общая сумма хищений составила 11 миллиардов рублей, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Летом 2019 года экс-глава компании, строившей космодром Восточный, получил пять лет условно.