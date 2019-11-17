В Индии умер слон-убийца по кличке Бен Ладен

Специалисты считают, что причиной стал огромный психологический и физический стресс, пережитый животным.

В Индии умер слон по кличке Бен Ладен, который последний месяц держал в страхе несколько деревень, сообщает издание Hindustan Times.

Животное в приступе ярости убило пять человек. Его поймали и направили в национальный парк Оранг в штате Ассам.

По информации издания, слон был найден мёртвым на территории нацпарка утром 17 ноября, через шесть дней после поимки.

По словам сотрудника национального парка, слон чувствовал себя хорошо, ничего не предвещало его смерти. Он также добавил, что детали смерти животного станут известны после вскрытия. Ветеринар, который будет курировать вскрытие, заявил, что Бен Ладен, вероятно, испытал колоссальный психологический и физический стресс, отчего и умер.

А в октябре умер самый известный слон Африки. Про него даже снимали фильмы.