У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство

Согласно конституции граждане Украины не имеют право иметь второй паспорт, в этом же случае речь может идти о намеренном сокрытии.

Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве. Депутат заявил, что Арахамия скрыл этот факт, когда подавал документы перед выборами в парламент, чем нарушил законы и Конституцию Украины.

— Арахамия имеет статус US Person — этот термин в отношении него используется как к гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya, — написал Мосийчук в своём телеграм-канале.

Депутат отметил, что наличие американского гражданства у Арахамии было установлено во время судебного процесса 2010 года. Тогда компания Microsoft подала иск на компанию TemplateMonster, соучредителем которой был Арахамия. По словам Мосийчука, глава "Слуги народа" получил гражданство США, когда стал соучредителем американской компании TemplateMonster. Там он проработал семь лет.

В настоящее время конституция страны запрещает украинцам иметь гражданство другой страны.

Это не первый скандал вокруг депутата от "Слуги народа". Ранее один из членов фракции попался на непристойной переписке прямо на заседании.