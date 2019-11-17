Названа дата передачи задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

В ФСБ подтвердили, что два катера и буксир направляются к согласованному месту передачи украинской стороне.

Украинские военные корабли, задержанные во время нарушения российской госграницы в Керченском проливе в прошлом году, будут переданы Украине 18 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

— В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договорённостями, три украинских судна — буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" — буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября, — сообщила пресс-служба силового ведомства.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Ранее Лайф сообщал, что Россия вернёт Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли до 9 декабря, когда в Париже должны собраться представители "нормандской четвёрки". В МИД РФ прокомментировали, что передача может состояться в любой момент.