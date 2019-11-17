Илон Маск начал строительство туннеля под Лас-Вегасом

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Магистраль соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center.

Компания The Boring Company, которую основал известный американский IT-менеджер Илон Маск, начала строительство скоростного автомобильного туннеля под Лас-Вегасом, сообщает телеканал NBC.

Двухтуннельная система Loop будет пролегать на глубине 12 метров, её протяжённость составит 1,6 километра. По магистрали будут курсировать беспилотные автомобили вместимостью до 16 человек.

Церемония старта бурения прошла 15 ноября на строительной площадке в Лас-Вегасе. Сайт Teslarati.com запустил прямую трансляцию этого события.

— Более года назад этот проект представлял собой идею, описанную на листе бумаги. Сегодня мы готовы приступить к бурению, рассказал на церемонии начала строительства президент The Boring Company Стив Дэвис.

Стоимость проекта составила 52,5 миллиона долларов.

В декабре 2018 года Илон Маск открыл первый скоростной автомобильный туннель, построенный компанией The Boring Company в Лос-Анджелесе. Подземная система соединила участок земли, принадлежащий компании SpaceX, и штаб-квартиру The Boring Company.

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