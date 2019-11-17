На турнире по единоборствам в Москве задержали больше 20 человек

Спортивное мероприятие было посвящено памяти лидера антифашисткого движения Ивана Хуторского.

Правоохранительные органы задержали более 25 человек во время антифашистского турнира по боевым искусствам на севере Москвы.

— В Москве на традиционный турнир по боевым искусствам, проводящийся с 2009 года в память Ивана Хуторского, пришли оперативники центра "Э" и бойцы Росгвардии. Они задержали более 25 человек, — передаёт ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Сотрудники Центра противодействия экстремизму проверяют участников мероприятия на причастность к несанкционированной акции 27 июля. Задержанных направили в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Войковский.

Отмечается, что среди задержанных — Владислав Барабанов. Он проходил по делу о массовых беспорядках, возбуждённом после 27 июля. Позже с него сняли обвинения.

Напомним, 27 июля состоялась несанкционированная акция в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ней, по оценке полиции, участвовало более трёх с половиной тысяч человек. Было задержано более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям о применении насилия к представителю власти и об участии в массовых беспорядках против более десяти человек. Позже с пяти фигурантов дела сняли обвинения.