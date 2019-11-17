"Это адский труд". Житель Ростова бросил работу строителя и стал маникюрщиком

По словам Дениса, в женскую профессию его привели жена и желание больше зарабатывать.

Уроженец Украины переехал в Ростов-на-Дону, где нашёл не только свою любовь, но и неожиданную профессию — маникюрщика. Денис трудился на стройках города, но заработка не хватало, тогда идею подала жена. Девушка трудилась в салоне маникюра и предложила супругу работать в этой же сфере. Денис не сразу, но согласился. При этом поток клиентов только возрос. Как утверждает Денис, большинство клиенток, узнав, что в городе есть такой необычный мастер, спешат записаться на сеанс, просто чтобы на него посмотреть. Впрочем, есть ещё одна причина — его услуги стоят дешевле, чем работа супруги.

— Удивляются, конечно, но ещё ни разу не сталкивался с тем, что кто-то недоволен, что мастер — мужчина. Мы всегда наших клиенток об этом предупреждаем во время разговора по телефону для записи. Если кого-то это смущает, он просто отказывается. Многие приходят чисто из интереса, и, наверное, это наше преимущество, — рассказал Денис в интервью порталу 161.ru.

По словам Дениса, он не ожидал, что работа маникюрщиком — настолько тяжёлый труд. Причём как физический, так и моральный, поскольку клиентки иногда попадаются капризные, не в настроении, которых надо поддержать и успокоить.

— Это настолько сложная и в физическом, и в моральном плане работа, что она просто не может считаться женской. Честно, после первого своего клиента я, мягко говоря, офигел, а после троих!.. Я был жутко удивлён, что это так тяжело именно физически. Со стороны выглядит, будто просто сидишь. Но, как оказалось, сидячая работа и есть самая сложная. Ты постоянно в напряжении, — признаётся Денис.

Ранее Лайф рассказывал о жителе Кубани, который бросил службу в спецназе и тоже стал мастером маникюра.