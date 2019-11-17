"Дайте хоть 1% надежды". Мать рассказала Лайфу, как боролась за жизнь сынишки

Малышу стало плохо в садике, и всего через несколько часов он умер от менингококковой инфекции.

Лайф узнал новые подробности о трагедии в Екатеринбурге, где внезапное заражение унесло жизнь мальчика, которому был всего год и 10 месяцев. Мама Амира Юлия Умарова рассказала, как они с мужем боролись за спасение сынишки.

Юлия подтвердила, что малышу стало плохо в детском саду. Когда его забирали оттуда, мальчик был абсолютно безразличен ко всему происходящему и всю дорогу домой бредил, бормоча что-то во сне.

Когда супруги с годовалым ребёнком вернулись домой и заметили пятна на теле Амира, Юлия вызвала скорую помощь, а её муж поехал обратно в детский сад, чтобы узнать, не могло ли что-то вызвать аллергию у малыша.

Воспитательница предположила, что ссадины на теле появились, скорее всего, из-за того, что мальчик зацепился за матрас, когда слезал с кровати. Когда медики приехали в первый раз, они выслушали предположение и сразу с ним согласились. Когда врачи ушли, появились новые симптомы.

— Он уснул в 9 часов. Через 15 минут начал стонать... Лоб начинает гореть, я трогаю руки, ноги — они холодные. Я давай растирать, чтобы кровообращение заработало. Звоню в скорую...Трогаю губы, ротик — всё холодное. Глазки не может открыть. Не спит, глаза не может открыть, — вспоминает женщина.

После прибытия второй скорой помощи мальчика сразу увезли в больницу и поместили в реанимационное отделение. Там родителям сразу сказали, что у их сына "молниеносная менингококковая инфекция". Врач уточнил, что "никаких надежд не даёт". Супруги поехали домой и оттуда звонили в больницу. Получить хоть какую-то информацию долго не получалось.

— Дозвонились до скорой, нам говорят, что ребёнок весь в пятнах и на искусственной вентиляции лёгких. Муж: "Дайте хоть один процент, что ребёнок будет жить". Ответили: "Нет". Земля ушла из-под ног. Мы сели в машину, снова поехали туда, — рассказала Амира страшные подробности.

Вскоре врач перезвонил и сообщил, во сколько мальчик умер. По его словам, малыш "впал в кому и закрыл глаза", затем остановилось сердце.

Родители считают, что вина в случившемся лежит на воспитателях и медработниках детсада, которые не обратили внимание на резкое ухудшение состояния ребёнка.

В официальном заключении медики указали синдром Уотерхауса-Фридериксена. Это резкое разрушение коры надпочечников при двустороннем кровоизлиянии. Следователи начали проверку по факту смерти ребёнка.