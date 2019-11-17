В Сети признали героем работника McDonald's, который подкладывал лишние наггетсы

Молодой человек выразил надежду, что компания не потребует с него утраченную прибыль.

Канадский блогер Коди Бондарчак в своём твиттер-аккаунте признался, что, когда работал в "Макдоналдсе", подкладывал клиентам дополнительный наггетс.

I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made — Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) 16 ноября 2019 г.

— Я работал в McDonaldʼs два с половиной года и добавлял 11-й наггетс практически в каждую порцию из 10 штук, которую продавал, — говорится в признании блогера.

Твит Бондарчака собрал свыше 700 тысяч лайков, а пользователи в комментариях благодарят Коди, называя его героем. Его засыпали мемами с благодарностью.

Согласно подсчётам блогера, он задолжал компании около 1600 долларов и надеется, что после признания "Макдоналдс" не станет требовать с него утраченную прибыль.

Кстати, недавно поужинал в "Макдоналдсе" президент Украины Владимир Зеленский, сделав заказ через услугу "Мак-Авто" прямо за рулём автомобиля.