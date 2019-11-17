Лукашенко предложил России бесплатно давать оружие Белоруссии

При этом он заявил, что республика не является ничьей нахлебницей и не собирается ею быть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва могла бы передать бесплатно или в аренду оружие белорусским военным, которые в том числе обеспечивают защиту и РФ.

— Если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду и так далее, думаю, в России люди это поймут, — сказал Лукашенко на сегодняшней встрече с журналистами.

Такой ответ они получили, когда коснулись ситуации с поставкой из России истребителей СУ-30СМ. В частности, речь шла об упрёках, что Минск хотел получить самолёты бесплатно. Лукашенко заверил, что поднимался вопрос лишь о "приемлемой цене" и ничего бесплатно Белоруссия не хочет.

Белорусский лидер также отметил, что его страна не является ничьей нахлебницей и не хочет ею быть. При этом он указал на большие расходы Белоруссии на содержание двух военных объектов России, но не уточнил конкретные цифры.

Лукашенко также ответил на сообщения в СМИ о том, что он хочет больше денег на охрану госграницы в рамках союзного договора с Россией, и поэтому предложил пересмотреть документ. Глава государства отметил, что "больше не надо", от Москвы требуют лишь закрыть половину трат.

Также сегодня Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией.