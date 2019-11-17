В Махачкале студенты-медики устроили драку с поножовщиной

Конфликт произошёл из-за замечания, которое получила девушка одного из зачинщиков этой потасовки.

В Махачкале студенты медицинского колледжа устроили массовую драку. Видео инцидента опубликовало УМВД РФ по Республике Дагестан в "Инстаграме".

По данным полиции, в ходе драки 17-летний житель Махачкалы ударил своего соперника ножом в живот, после чего бросил холодное оружие и убежал, но был задержан. Пострадавший был доставлен в больницу.

Причиной драки, как отмечается, послужило замечание, сделанное девушке одного из зачинщиков.

А несколько месяцев назад в Махачкале драку устроили члены юношеских команд, причём прямо на футбольном поле. Тогда госпитализация потребовалась одному человеку, а пятерых доставили в отделение полиции.