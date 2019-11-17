Москвич нанял киллера, чтобы сломать бывшей жене ноги

Мужчина хотел таким образом отомстить экс-супруге за то, что она не позволяла ему видеться с их общим ребёнком.

Бутырский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего местного жителя В. Кирпичева. Мужчина признан виновным в организации нападения на собственную супругу ради мести. Как было доказано в суде, Кирпичев решил найти человека, который бы жестоко избил женщину и сломал ей ноги.

— На одном из интернет-сайтов он нашёл мужчину, искавшего заработок, и предложил ему денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей за разовую работу, направленную на причинение телесных повреждений девушке. В ходе личной встречи с новым знакомым Кирпичев продемонстрировал фотографии будущей жертвы, показал место жительства девушки в Московской области, а также потребовал сделать фотографии избитой для подтверждения исполнения преступления, — сообщили в пресс-службе Бутырской межрайонной прокуратуры.

Однако предполагаемый исполнитель не собирался нарушать закон и сразу после встречи обратился в полицию. Оперативники предупредили "жертву" и предложили сделать постановочные кадры с места "нападения" на неё.

В назначенное время "киллер" встретился с заказчиком и сообщил, что якобы выполнил свою часть договора — жестоко избил девушку, переломав ей ноги. В доказательство представил сумочку бывшей супруги Кирпичева и постановочные снимки, где девушка лежит в подъезде со следами побоев в неестественной позе.

Заказчика задержали сразу после передачи им 40 тысяч рублей. Он во всём сознался и получил за это снисхождение суда — всего два года колонии.

А в Подмосковье ранее ревнивый мигрант попытался перерезать жене горло на глазах у детей.