В Тбилиси оппозиция устроила "майдан" с палатками

Участники митинга требуют, чтобы правительство ушло в отставку. Кроме того, они хотят добиться проведения внеочередных выборов в парламент.

В столице Грузии перед зданием парламента проходит массовая акция протеста оппозиции. Кадры с места событий транслирует местная телекомпания Mtavari Arkhi. Они напоминают киевский евромайдан: протестующие тоже расположились в палатках.

Dozens of tents are set up in front of the parliament to for protesters to spend the night. #Tbilisi #TbilisiProtest pic.twitter.com/4mXYbWcA3i — Mari Nikuradze (@mari_nikuradze) November 17, 2019

В ходе митинга оппозиционеры повесили цепи и замок на здание парламента, объявив о намерении помешать его работе. Часть собравшихся по инициативе представителей протестного движения "Измени" организуют шествие к офису правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", который находится недалеко от здания законодательного органа.

— Так как "Грузинская мечта" перестала разговаривать с народом и делать так, как хотят люди, мы решили сами дойти до них, уличить их в создании преступного режима. Опротестовать их действия и дать понять, что они потеряли легитимность. Сила перешла к народу, который покажет её Бидзине Иванишвили (Глава правящей партии. — Прим. Лайфа), — заявил журналистам один из участников шествия.

По их словам, они не намерены врываться в здание и хотят мирно выразить своё недовольство с улицы. Люди разбили палатки и продолжают блокировать вход в учреждение. Участники митинга требуют, чтобы правительство ушло в отставку. Кроме того, они хотят добиться проведения внеочередных выборов в парламент.

В МВД призвали протестующих соблюдать порядок и пообещали, что не будут молча наблюдать за попытками штурма или блокировки здания правительства.

— Любой факт правонарушения во время проведения акции, а также попытка штурма или блокирования административных органов будет незамедлительно пресечена полицией в рамках закона, — отметили в заявлении ведомства.

Напомним, парламент Грузии в октябре начал работу над внесением поправок в конституцию, однако на голосовании по вопросу перехода в 2020 году от смешанной пропорциональной одномандатной к пропорциональной избирательной системе решение так и не было принято. Из-за этого митингующие собирались у здания парламента 14 ноября.