Раскрыты характеристики новейших российских десантных кораблей

Два судна по проекту УДК планируют заложить на заводе в Крыму уже в следующем году.

Первые универсальные десантные корабли смогут перевозить до 900 морпехов и более 20 вертолётов. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

— Универсальный десантный корабль (УДК) этого проекта сможет нести более 20 тяжёлых вертолётов, получит доковую камеру для десантных катеров и будет способен перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек, — рассказал собеседник агентства.

Также источник добавил, что водоизмещение судна составит около 25 тысяч тонн, а длина — 220 метров. Изначально планировалось, что водоизмещение кораблей составит 15 тысяч тонн.

Два универсальных десантных корабля планируют заложить на заводе "Залив" в Крыму уже в мае следующего года.

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