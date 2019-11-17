Ветеран Великой Отечественной завела блог в "Инстаграме" в 97 лет

Сначала бабушка появлялась на страничке внука, потом у неё появилась своя небольшая аудитория, и родные решили создать ей отдельный аккаунт.

Жительница Екатеринбурга Алефтина Груздкова завела страничку в "Инстаграме" и стала блогером в 97 лет. О том, как бабушка-ветеран появилась в соцсети, Лайфу рассказал её внук Константин Перминов.

По его словам, в июне женщину обокрали мошенники, представившиеся работниками газовых служб. Чтобы отвлечь бабушку от грустных мыслей, внук купил ей небольшой планшет, установил "Инстаграм" и другие приложения, чтобы пенсионерка могла смотреть на внуков.

Сначала бабушка-блогер появлялась на страничке внука, потом у неё появилась своя небольшая аудитория, и родные решили создать ей свой аккаунт.

— Раньше в своём инстаграме размещал. Предложил отдельный блок оформить, устроил голосование, люди проголосовали, чтобы была своя страничка, — рассказал Константин.

В профиле ветерана Второй мировой войны часто появляются видео, где она читает стихи, а также снимки, посты и даже сториз. Внук блогера отмечает, что она любит общаться с людьми и её часто навещают гости из других стран.

— Многие незнакомые просятся в гости, к ней приезжали из Австралии, Новой Зеландии, Голландии, Кипра, Америки — со всех сторон мира. Это в основном фотографы, которые просят меня о встрече с ней. Крайний раз приезжала супруга известного американского кинорежиссёра, который снимал фильм "Метод Хитча". У бабушки сохранилось много медалей, — рассказал Константин Лайфу.

По его словам, бабушка всегда рада гостям.

Несколько дней назад в блоге появились сообщения о том, что старушка упала и врачи диагностировали перелом шейки бедра. Пенсионерке сделали операцию, и сейчас она уже идёт на поправку. Читать стихи на камеру и общаться с подписчиками она не прекращает даже в больнице.

Ранее Лайф писал, что известная певица Елена Ваенга затравила начинающего блогера из Тюмени пенсионерку Ольгу Ивановну. Певица написала, что пожилая женщина якобы нечестно зарабатывает деньги.