Победителей премии "Студент года" могут назначить советниками глав регионов

В текущем году зарегистрировано 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских вузов.

В Ростовскую область приехали 600 студентов из 55 регионов страны, чтобы принять участие в борьбе за национальную премию "Студент года". Победители конкурса получат возможность в рамках платформы "Россия — страна возможностей" стать советниками на общественных началах при главах регионов страны, сообщил журналистам председатель Комитета по молодёжной политике региона Юрий Лескин.

— Победитель Гран-при премии "Студент года" высших образовательных организаций становится на общественных началах советником руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) на один год. Победители первых, вторых и третьих мест в номинациях — мы рекомендуем главам субъектов тех регионов, из которых они приехали, обратить на этих ребят внимание и включить в кадровые резервы, совещательные консультативные органы, — отметил председатель регионального комитета.

Лескин подчеркнул, что такая практика уже существует в России. Однако раньше главы регионов по собственной инициативе назначали победителей конкурса своими советниками по молодёжной политике.

Отметим, в 2019 году организаторами российской национальной премии "Студент года" выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, общероссийская общественная организация "Российский союз молодёжи", автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей".

Как сообщал Лайф, ранее гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров и председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко рассказали о первых результатах дистанционного этапа всероссийского конкурса "Лидеры России — 2020".

Напомним, АНО "Россия — страна возможностей" учреждена указом президента РФ от 22 мая 2018 года и развивает одноимённую платформу, объединяющую 20 проектов. Ключевой целью организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов. Наблюдательный совет АНО возглавляет Владимир Путин.