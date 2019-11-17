Лукашенко заявил, что белорусских и российских танков в Польше не будет

Президент республики заверил, что его страна настроена на тёплые и дружеские отношения с европейскими соседями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что у его страны и у России нет планов направлять танки в Польшу.

— Если вы хотите с нами сотрудничать — пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаём какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины, — приводит пресс-служба президента его слова на сегодняшней встрече с сотрудниками СМИ.

Лукашенко считает Польшу крепким государством, имеющим свои позиции в Евросоюзе. Он добавил, что Белоруссия всегда готова к тесным дружеским отношениям. Он призвал польских журналистов поинтересоваться у руководства своей страны, почему её отношения с Белоруссией слабо развиваются.

Ранее глава Белоруссии резко высказался об отказе Польши приглашать президента РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны.