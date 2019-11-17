В Японском море загорелось судно с российскими моряками на борту

Возгорание произошло на борту судна Silver Way, на котором находилось 13 российских моряков. О происшествии сообщает портал Maritime Bulletin.
По предварительным данным, судно перевозило две с половиной тысячи тонн древесины из Находки в Пусан. К настоящему моменту пожар удалось потушить, пострадавших нет.
Сообщается, что инцидент произошёл недалеко от южнокорейского порта Пхохан. Власти выслали на помощь катера, вертолёт и пожарную команду.
Лайф сообщал, что сегодня пожар вспыхнул и в кадетском корпусе на Кубани.
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