Обвиняемый по делу о ДТП с семью жертвами в Забайкалье взят под стражу

Мужчина имеет судимость за нарушение ПДД, а также неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.

Суд заключил под стражу водителя грузовика, который обвиняется по делу об аварии в Забайкальском крае с семью погибшими. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

По данным СК РФ, мужчине 1990 года рождения предъявлено обвинение по части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек".

По данным следствия, из-за поломки двигателя обвиняемый остановил грузовик на мосту, хотя в данном месте остановка запрещена ПДД. Он также не обозначил место знаком аварийной остановки.

Следователи выяснили, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На момент ДТП он также был пьян. В СК добавили, что обвиняемый частично признал вину.

Напомним, ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибло семь человек, произошло 13 ноября.