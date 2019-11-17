Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой. Команды завершили игру со счётом 1:1.
Окончание матча "Волгарь" (Астрахань) - "Легион-Динамо" (Махачкала) pic.twitter.com/6iyjZEzI8L— Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) 17 ноября 2019 г.
Как только прозвучал финальный свисток, футболисты вместо традиционной церемонии рукопожатия начали выяснять отношения. Позже к ним присоединились запасные игроки, сотрудники обоих клубов и даже болельщики. Конфликт перерос в массовое побоище.
Отмечается, что во время драки несколько человек упали на газон из-за полученных ударов. Конфликт был исчерпан через несколько минут. Спортсмены разошлись по своим раздевалкам.
Ранее Лайф опубликовал видео, как футболист случайно отправил девушку-фотографа в нокаут.
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