Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

Сначала в разборках участвовали только игроки двух команд, но позже к ним подключились сотрудники обоих клубов и даже болельщики.

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой. Команды завершили игру со счётом 1:1.

Как только прозвучал финальный свисток, футболисты вместо традиционной церемонии рукопожатия начали выяснять отношения. Позже к ним присоединились запасные игроки, сотрудники обоих клубов и даже болельщики. Конфликт перерос в массовое побоище.

Отмечается, что во время драки несколько человек упали на газон из-за полученных ударов. Конфликт был исчерпан через несколько минут. Спортсмены разошлись по своим раздевалкам.

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