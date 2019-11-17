Ариана Гранде пожаловалась на проблемы со здоровьем

Американской певице Ариане Гранде, вероятно, придётся отменить ближайшие концерты. Об этом она рассказала на своей странице в "Инстаграме".
Певица пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие после недавнего выступления в Шарлотсвилле. Ариана рассказала, что во время концерта испытывала проблемы с дыханием.
Артистка добавила, что не хочет отменять ближайшие выступления, но окончательное решение примет её лечащий врач. Заботливые поклонники певицы поддержали её в соцсетях, пожелали скорейшего выздоровления и попросили не переутомляться.
Не так давно Леди Гага отменила концерт за 20 минут до начала, оправдав это резким ухудшением здоровья, однако фанатов это не успокоило.
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