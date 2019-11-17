Ариана Гранде пожаловалась на проблемы со здоровьем

Артистка добавила, что не хотела бы отменять шоу, однако окончательное решение остаётся не за ней.

Американской певице Ариане Гранде, вероятно, придётся отменить ближайшие концерты. Об этом она рассказала на своей странице в "Инстаграме".

Певица пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие после недавнего выступления в Шарлотсвилле. Ариана рассказала, что во время концерта испытывала проблемы с дыханием.

Артистка добавила, что не хочет отменять ближайшие выступления, но окончательное решение примет её лечащий врач. Заботливые поклонники певицы поддержали её в соцсетях, пожелали скорейшего выздоровления и попросили не переутомляться.

Не так давно Леди Гага отменила концерт за 20 минут до начала, оправдав это резким ухудшением здоровья, однако фанатов это не успокоило.