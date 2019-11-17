Выживший после отравления в Подмосковье: Мышцы будто вытягивались

По словам мужчины, он и его коллеги пили спиртное из бутылок, на которых были разные этикетки.

Стали известны новые подробности инцидента в подмосковном Одинцове, где в результате отравления умерло три человека. Как рассказал "Московскому комсомольцу" 26-летний Илья, которому удалось выжить, бутылки со спиртным обнаружил 55-летний Геннадий, который работал на конвейере, куда поступала стеклотара.

По словам мужчины, на бутылках были разные этикетки. Геннадий и четверо его коллег решили отпраздновать находку. Каждый выпил по два-три стакана перед тем, как лечь спать.

Первым плохо себя почувствовал "добытчик". Он вышел в уборную, но не смог дойти обратно и упал возле двери. Приятели испугались и вызвали скорую. Немного позже нехорошо стало и им.

— В мышцах появилось напряжение, как будто они вытягиваются, — рассказал журналистам Илья.

Коллеги заметили, что один из них так и не проснулся. Когда его попытались разбудить, оказалось, что он умер во сне. Ещё одного мужчину успели довезти до больницы, но спасти не смогли.

Ранее Лайф рассказывал, что всё это случилось в общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа.