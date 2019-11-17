Произведение Бэнкси оказалось под водой в Венеции

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Речь идёт об изображении ребёнка с факелом, от которого тянется ярко-розовый дым.

Картина британского уличного художника Бэнкси оказалась наполовину под водой из-за масштабного наводнения в Венеции.

Речь идёт об изображении ребёнка с факелом, от которого тянется розовый дым. Граффити нашли в этом году недалеко от кампо Санта-Маргарита. Позже сам Бэнкси опубликовал изображение в своём инстаграме, тем самым подтвердив его подлинность.

Первым частичное затопление картины Бэнкси увидел Антонио Ренна, который живёт недалеко от этого дома. 12 ноября он сделал фотографию граффити, отметив, что в тот день уровень воды достиг 160 сантиметров и нарисованный ребёнок оказался в воде по плечи.

Как ранее писал Лайф, в ноябре этого года Венеция переживает рекордное наводнение. Под водой оказались знаменитая площадь Сен-Марко и крипта базилики Святого Марка. Власти итальянского города обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь восстановить Венецию.

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