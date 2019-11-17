Коллега доцента-расчленителя: Безобразно напивался и вёл себя агрессивно

Увлечение Олега Соколова Наполеоном со временем переросло в болезненные формы, некоторые считали его ненормальным.

Знакомый доцента Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, историк Дмитрий Матлин рассказал о пьянстве своего коллеги.

— Соколов — пьяница. На всех мероприятиях, где мы сталкивались, он безобразно напивался и вёл себя агрессивно, — сообщил Матлин в беседе с МК.

По его словам, увлечение Соколова Наполеоном поначалу казалось смешным и безобидным, однако со временем переросло в болезненные формы.

— В среде реконструкторов (реконструкторов балов. — Прим. Лайфа) его считали "шизокрылым". Помутнение началось с 1988–1989 года, — отметил историк.

Соколов был основателем и руководителем первого военно-исторического клуба в Санкт-Петербурге. По словам Матлина, у доцента были неплохие организаторские способности, со временем он начал выезжать с участниками клуба за границу, постоянно находил спонсоров для проведения мероприятий.

— Вот тогда он поверил, что он — не тварь дрожащая, а Наполеон, — сказал Матлин.

Как ранее писал Лайф, в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою возлюбленную 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, а останки тела попытался утопить в реке Мойке. В ходе допроса историк признал свою вину и был арестован на два месяца. 16 ноября Анастасию похоронили на родине в Краснодарском крае.