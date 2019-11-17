Учёные придумали, как вирусами спасать печень пьяниц

569

Новое исследование может помочь людям, которые сейчас имеют шанс выжить только при пересадке органа.

Американские учёные успешно испытали новый способ лечения поражения печени. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature.

Согласно результатам исследования больше половины пациентов с алкогольным поражением печени умирают в течение нескольких месяцев. Причиной этому является размножение бактерий, устойчивых к антибиотикам. Они выделяют токсин, разрушающий клетки органа.

Для борьбы с этими бактериями учёные использовали четыре вида вирусов, которые поражают бактериальные клетки печени. Оказалось, что после такого лечения бактерии прекратили выработку злополучного токсина и остановили поражение органа.

Пока исследование проводилось только на мышах, однако в ближайшее время учёные планируют испытать это на людях.

Ранее Лайф писал, что американские учёные раскрыли секрет ненависти некоторых людей к брокколи.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×