Во всех округах Белоруссии состоялись выборы депутатов в парламент

По предварительной информации, явка на голосование в республике составила 70,72%.

В Белоруссии во всех округах состоялись выборы депутатов в нижнюю палату парламента республики. По итогам голосования были избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания.

— Все избирательные округа отчитались о том, что выборы у них состоялись, — сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

Отмечается, что явка на голосование к 18:00 (совпадает с мск) составила 70,72%. Информацию об итоговой явке ЦИК объявит после полуночи.

На места в парламенте претендовало 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. Досрочные голосования в республике прошли с 12 по 16 ноября, явка на них составила более 35,77%.

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко заявил о решении ещё раз баллотироваться в президенты.