Картина Шагала ушла с молотка за 10 млн рублей

Картина "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" была написана в 1926 году во время работы Шагала над иллюстрациями к басням Лафонтена.

Картина Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" была продана за десять миллионов рублей в ходе торгов аукционного дома "Литфонд", сообщает "Вечерняя Москва".

Покупатель остался неизвестным. Начальная цена лота составила один рубль.

По словам главы аукционного дома Сергея Бурмистрова, приём, когда произведение искусства оценивается в один рубль, используется давно. Это повышает интерес к торгам, увеличивает обороты, а также помогает узнать реальную стоимость лота в период кризиса и падения спроса.

Картина "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" была написана в 1926 году во время работы Шагала над иллюстрациями к басням Жана де Лафонтена. Тогда художник жил во Франции, недалеко от озера Шамбон.

Ранее неизвестный купил картину художника-импрессиониста Клода Моне "Мост Чаринг-Кросс" за 27,6 миллиона долларов.