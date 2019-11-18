Митингующие возвели баррикады из мусора и песка у здания парламента в Тбилиси

Таким образом они хотят "ненасильственным, мирным путём" показать мэру, в каком состоянии находится город.

Участники многотысячной акции протеста в Тбилиси возвели баррикады из мешков с мусором и песка у заднего входа в здание парламента, передаёт ТАСС.

It's midnight here in #Tbilisi and all the entrances to parliament have been barricaded by protesters. pic.twitter.com/ebHfs0iljr — Robin Fabbro (@RobinFabbro) November 17, 2019

— Это мусор, который мы нашли у парламента. Этот мусор надо принести [Кахе] Каладзе (мэр Тбилиси. — Прим. Лайфа). Пусть он вывезет этот мусор из города, — сказал журналистам лидер партии "Новая Грузия", экс-замминистра юстиции страны Георгий Вашадзе.

По его словам, люди принесли мусор для того, чтобы показать, в каком положении находится город. Вашадзе пояснил, что это план победы "ненасильственным, мирным путём".

Он также рассказал, что некоторые мешки нужны для укрепления палаток, которые сейчас разбиты у всех входов в парламент. Принести мешки с песком было идеей лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия — Движение за свободу" Гиги Угулавы и Гиги Бокерии.

Напомним, парламент Грузии в октябре начал работу над внесением поправок в конституцию, однако на голосовании по вопросу перехода в 2020 году от смешанной пропорциональной одномандатной к пропорциональной избирательной системе решение так и не было принято. Из-за этого митингующие собирались у здания парламента 14 ноября.