Антиамериканские демонстрации в Греции закончились столкновениями с полицией

В одном из районов Афин полицейские задержали семь человек с коктейлями Молотова, которые пытались попасть на крыши домов.

Антиамериканская демонстрация, которая проходит в Греции уже в 46-й раз, закончилась столкновениями анархистов с силами полиции, задержано 28 человек. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

В годовщину восстания студентов в афинском политехе против хунты чёрных полковников, которая в этом году отмечается в стране 46-й раз, по данным издания приняли участие порядка 20 тысяч человек. Среди демонстрантов была колонна коммунистического профсоюза ПАМЕ, а также колонна сторонников некогда правящей партии СИРИЗА.

Некоторые греческие политические деятели отметили, что экс-премьер Алексис Ципрас в начале шествия возглавлял колонну своей политсилы, однако до конечной точки маршрута, Посольства США, не дошёл, покинув мероприятие где-то в районе Посольства Великобритании.

Сообщается, что после акции начались столкновения анархистов с полицейскими в афинском районе Экзархия, в ходе которых стражи порядка задержали семь человек, пытавшихся попасть на крыши многоэтажных домов с рюкзаками, в которых были бутылки с зажигательной смесью и камни.

Завершились беспорядками и марши в северной столице Греции — Салониках, где несколько анархистов бросали в полицейских коктейли Молотова и пускали фейерверки. Им удалось поджечь два служебных автомобиля, на что стражи порядка ответили слезоточивым газом. В настоящий момент ситуация находится под контролем полиции.

Не закончился без происшествий этот день и в Патрах, третьем по величине городе Греции, где группа людей в мотоциклетных шлемах забросала бутылками с зажигательной смесью отряд спецназа, дежуривший около штаб-квартиры полиции в центре города.

Годом ранее демонстрации также не обошлись без беспорядков, правда, тогда анархисты нападали на депутатов и членов правящей партии, идущих в колонне.