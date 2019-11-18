СМИ: Британское командование скрывало преступления солдат в Ираке и Афганистане

Эта информация может привести к тому, что Международный уголовный суд начнёт расследование в отношении военных.

Военное руководство Великобритании скрывало информацию о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке, пишет газета Sunday Times со ссылкой на секретные документы, попавшие в её распоряжение.

Следователи нашли доказательства причастности одного из военнослужащих Специальной авиадесантной службы Великобритании к убийствам, а также сведения о преступлениях, которые совершили члены шотландского батальона Black Watch. Предполагается, что его члены были причастны к избиениям, пыткам, сексуальным надругательствам и другим преступлениям.

— Министерство обороны [Великобритании] оказывало всё большее давление с целью добиться скорейшего закрытия дел, — заявил один из следователей.

Как считают в издании, такие сведения могут привести к началу расследования со стороны Международного уголовного суда военных преступлений, к которым, предположительно, причастны британские военные.

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