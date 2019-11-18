Мамаев провёл первый матч за "Ростов" против своего бывшего клуба

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Фото © ФК "Ростов"

Футболист вышел в стартовом составе и был заменён вскоре после начала второго тайма. Болельщики проводили его аплодисментами.

Полузащитник Павел Мамаев провёл первый матч за футбольный клуб "Ростов". В товарищеской игре дончане встретились с ФК "Краснодар", за который ранее выступал футболист.

Мамаев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте. Трибуны ростовского стадиона проводили футболиста аплодисментами. После игры хавбек отметил, что счастлив вернуться на поле.

Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам "Ростова" и "Краснодара" за эти эмоции, — сказал Мамаев в интервью клубной пресс-службе.

Футболист добавил, что ждал такой игры, чтобы проверить, насколько он готов. Мамаев отметил, что теперь слово за главным тренером ростовчан Валерием Карпиным. Отметим, что игра закончилось победой "Краснодара" со счётом 1:0.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по условно-досрочному освобождению 17 сентября после того, как в мае суд приговорил их к заключению по обвинению в побоях и хулиганстве. Через несколько дней после выхода футбольный клуб "Краснодар", за который Мамаев выступал с 2014 года, расторг контракт с полузащитником. 28 сентября футболист подписал контракт с "Ростовом", а 4 октября провёл первую тренировку с новой командой.

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