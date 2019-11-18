Мамаев провёл первый матч за "Ростов" против своего бывшего клуба

Футболист вышел в стартовом составе и был заменён вскоре после начала второго тайма. Болельщики проводили его аплодисментами.

Полузащитник Павел Мамаев провёл первый матч за футбольный клуб "Ростов". В товарищеской игре дончане встретились с ФК "Краснодар", за который ранее выступал футболист.

Мамаев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте. Трибуны ростовского стадиона проводили футболиста аплодисментами. После игры хавбек отметил, что счастлив вернуться на поле.

— Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам "Ростова" и "Краснодара" за эти эмоции, — сказал Мамаев в интервью клубной пресс-службе.

Футболист добавил, что ждал такой игры, чтобы проверить, насколько он готов. Мамаев отметил, что теперь слово за главным тренером ростовчан Валерием Карпиным. Отметим, что игра закончилось победой "Краснодара" со счётом 1:0.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по условно-досрочному освобождению 17 сентября после того, как в мае суд приговорил их к заключению по обвинению в побоях и хулиганстве. Через несколько дней после выхода футбольный клуб "Краснодар", за который Мамаев выступал с 2014 года, расторг контракт с полузащитником. 28 сентября футболист подписал контракт с "Ростовом", а 4 октября провёл первую тренировку с новой командой.