Эксперты рассказали, чем опасны бюджетные смартфоны

Для уменьшения затрат производители снижают требования к стандартам качества программного обеспечения.

Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут в себе серьёзные риски распространения ваших личных данных из-за большого количества уязвимостей в них. К такому выводу пришли специалисты компании Kryptowire.

Эксперты провели масштабную контрольную закупку недорогих смартфонов на Android от 29 производителей. По результатам экспертизы на гаджетах было обнаружено 146 уязвимостей — от несанкционированного доступа к записной книжке до возможности подключения к камере и микрофону.

— Программный код таких приложений скрыт в системе смартфона, из-за чего в большинстве случаев пользователь не может ничего сделать для их удаления, — заявил генеральный директор Kryptowire Ангелос Ставру.

По его словам, подобная ситуация сложилась из-за желания производителей сэкономить. Для уменьшения затрат они снижают требования к стандартам качества программного обеспечения и выбирают соответствующих подрядчиков.

Ранее Лайф сообщал, что 800 тысяч Android-устройств россиян оказались заражены "банковским вирусом".