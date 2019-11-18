Вучич приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Сербии Александр Вучич посетит Москву на празднование 75-летия Победы. Об этом пишут "Известия".

— Это большой праздник для нас. И присутствовать на этом событии будет для меня большой честью. Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд. Вместе мы победили, вместе должны и праздновать, — приводит издание слова сербского лидера.

В Параде Победы 9 Мая на Красной площади примет участие почётная рота сербской президентской гвардии. Глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что участие сербских военных в параде будет огромной честью для республики.

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