Делегат от правительства республики заявлял, что "извечное братство наших народов, скреплённое кровью в этой великой войне, должно сохраниться на вечные времена".

Словацкая армия и народ выражали восхищение победами Красной армии во Второй мировой войне и были уверены, что она внесла больший вклад, чем все прочие страны антигитлеровской коалиции, вместе взятые. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Минобороны РФ.

Ведомство открыло на своём сайте раздел, посвящённый 75-летию Словацкого национального восстания.

— Словацкие солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием скорее очистить свою страну от оккупантов с помощью Красной армии, которую они ждут с нетерпением... Бросается в глаза горячая и неподдельная любовь всех слоёв словацкого населения к Красной армии и братскому русскому народу. Население восхищается Красной армией, её победами и благодарит за помощь в создании Чехословацкого корпуса в СССР, — цитирует Минобороны политдонесение 1-го Украинского фронта о военно-политической обстановке.

Там же представлены слова словацкого генерала Виста о том, что красноармейцы показали пример стойкости и мужества всему миру. Генерал называл честью для воинов республики сражаться "бок о бок со знаменитыми бойцами Красной армии за освобождение родины".

Минобороны также приводит донесение командира 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерала Яна Кратохвила, свидетельствующее о том, что его соединение 31 августа 1944 года перешло в подчинение командующего войсками 4-го Украинского фронта на фоне "позитивного и доверительного отношения словацкого народа к Красной армии". В составе корпуса Кратохвила были авиационный полк, отдельная танковая и воздушно-десантная бригады.

Главный делегат правительства республики на освобождённой территории Франтишек Немец, слова которого приводит Минобороны, говорил, что "победы, одержанные Россией в этой войне, и её жертвы превышают всё, что сделали остальные страны антигитлеровской коалиции, вместе взятые".

— У словацкого народа есть пословица: "Вместе в бою, вместе и в миру". Я полагаю, что выражу мнение всего нашего правительства и населения нашей Родины, если официально скажу, что извечное братство наших народов, которое было скреплено кровью в этой великой войне, должно сохраниться на вечные времена, — говорил Франтишек Немец.

Ранее Лайф сообщал, что на празднование 75-летия Победы в Москве приедут многие лидеры других стран. О таких планах уже заявили президенты Сербии и Чехии Александр Вучич и Милош Земан. Глава США Дональд Трамп также выразил желание посетить торжества, однако пока не уверен, сможет ли сделать это.