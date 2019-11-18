Британец нашёл в Шервудском лесу золотой "подарок от Робин Гуда"

По оценкам специалистов, кольцо с сапфиром может стоить около 50 тысяч фунтов стерлингов.

Любитель бесхозных кладов из Великобритании 37-летний Марк Томпсон во время прогулки с металлоискателем по Шервудскому лесу нашёл золотое кольцо XV века с драгоценным камнем. Об этом сообщает DailyMail.

— Это то, что Робин Гуд взял бы у богатых, чтобы отдать бедным, — отмечается в публикации.

Украшение имеет прямоугольную форму и украшено сапфировым камнем размером 9,8 на 7,85 мм. С одной стороны на кольце выгравирована фигура младенца — предположительно, изображающая Христа, а на другой стороне изображена женщина — вероятно, Елизавета Венгерская.

Amateur metal detectorist who found #gold Medieval #ring in Robin Hood's #Sherwood Forest prepares for a life-changing windfall as it is tipped to fetch £50,000 at auction pic.twitter.com/U8Y3mP0rg4 — Hans Solo (@thandojo) November 17, 2019

Мужчина нашёл кольцо ещё три года назад, однако всё это время сокровище проходило экспертизу в Британском музее. По оценкам специалистов, оно может стоить до 50 тысяч фунтов стерлингов.

Однако к Томпсону уже обратились представители аукционного дома Christie's, которые предложили не ждать торгов и отдать кольцо им уже сейчас, но за 35 тысяч. Мужчина отказался, хотя в любом случае будет делить сумму с владельцем земли, где была сделана находка.