Платье принцессы Дианы с приёма в Белом доме продадут за 350 тысяч фунтов

Платье, в котором принцесса Диана танцевала с актёром Джоном Траволтой на приёме в Белом доме, продадут на аукционе в Лондоне 9 декабря, пишет Daily Mail.
Лот выставил на продажу британский аукционный дом Kerry Taylor Auctions, оценочная стоимость платья — 250–350 тысяч фунтов стерлингов (20,5–28,8 миллиона рублей).
Принцесса Диана надевала это платье на приёме в Белом доме у Рональда Рейгана и его супруги 9 ноября 1985 года.
Кроме того, на торги выставлены ещё два вечерних платья Дианы её любимого тёмно-синего цвета.
Ранее свитер принцессы Дианы был продан на аукционе почти за четыре миллиона рублей.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram