Платье принцессы Дианы с приёма в Белом доме продадут за 350 тысяч фунтов

Кроме того, на торги выставлены ещё два вечерних платья Дианы её любимого тёмно-синего цвета.

Платье, в котором принцесса Диана танцевала с актёром Джоном Траволтой на приёме в Белом доме, продадут на аукционе в Лондоне 9 декабря, пишет Daily Mail.

Лот выставил на продажу британский аукционный дом Kerry Taylor Auctions, оценочная стоимость платья — 250–350 тысяч фунтов стерлингов (20,5–28,8 миллиона рублей).

Принцесса Диана надевала это платье на приёме в Белом доме у Рональда Рейгана и его супруги 9 ноября 1985 года.

Кроме того, на торги выставлены ещё два вечерних платья Дианы её любимого тёмно-синего цвета.

Ранее свитер принцессы Дианы был продан на аукционе почти за четыре миллиона рублей.