Киселёв о винодельческом законопроекте: Это настоящая революция

Подобные законы имеются в Грузии и Молдавии, что сильно помогает развитию отрасли в этих странах.

Законопроект о виноделии в России, который будет рассматриваться в Госдуме 19 ноября, является настоящей революцией. Об этом сообщил председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв.

По словам известного телеведущего, такого в России никогда не было.

— Закон о вине в Российской империи был усилиями Льва Сергеевича Голицына принят в апреле 1914 года, подписан императором, но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и сухой закон, — сказал Киселёв в интервью "Известиям".

Киселёв добавил, что подобные законы есть в Грузии и Молдавии, что помогает развитию виноделия в этих странах.

Законопроект о виноделии устанавливает правовые и организационные основы в области изготовления, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, а также вводит ряд терминов в данной отрасли. Производителей обяжут разделять вино и виносодержащую продукцию. Также предлагается ввести термин "вино России" — это вино, сделанное полностью из отечественного винограда.