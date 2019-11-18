Названы регионы России, где пенсионерам легче найти работу

Хуже всего, по оценкам специалистов, дела с трудоустройством пенсионеров обстоят в Республике Алтай, Чечне и Туве.

Самые благоприятные условия труда в России для пенсионеров сложились в Москве, Санкт-Петербурге, а также нескольких областях Черноземья. Об этом сообщает РИА "Новости".

Специалисты рассчитали индекс привлекательности рынка труда россиян пенсионного возраста для каждого региона. Он вычисляется исходя из размера зарплаты, уровня занятости, простоты поиска работы, общей экономической активности пенсионеров, климатических условий, здоровья и долголетия жителей.

Первые места в рейтинге предсказуемо заняли Москва с результатом в 79,9 балла и Санкт-Петербург с 77,1 балла. Следом за ними Ленинградская область — 68,9 и Подмосковье — 64,8. Замыкает пятёрку лидеров Белгородская область — 61,6 балла.

Помимо них в первой десятке также оказались Ку­р­с­кая область (61,07), Калужская область (60,88), Ре­с­пу­б­ли­ка Та­та­р­с­тан (60,19), Во­ро­не­ж­с­кая область (59,5), Се­ва­с­то­поль (58,8).

Хуже всего, по оценкам специалистов, дела с трудоустройством пенсионеров обстоят в Республике Алтай, она набрала в рейтинге 25,1 балла, Чеченской Республике — 22,8 балла, а также в Республике Тыва — 19,2 балла. Не принимали участие в исследовании из-за отсутствия релевантных данных Мурманская, Омская и Тамбовская области, а также Республики Адыгея, Ингушетия и Северная Осетия — Алания.