Android-смартфоны научились взламывать через беспроводные наушники

Чтобы обезопасить свой гаджет от злоумышленников, необходимо постоянно обновлять ПО.

Хакеры научились взламывать некоторые Android-смартфоны через беспроводные аксессуары, рассказали специалисты в сфере кибербезопасности из американских университетов Айовы и Пёрдью.

Согласно исследованию экспертов, беспроводные аксессуары позволяют злоумышленникам залезать в смартфон, воровать личные данные и даже перехватывать звонки.

Для того чтобы проникать в гаджет, злоумышленники используют так называемый AT-интерфейс. Смартфону приходят специальные команды, которые переводят его на небезопасное соединение.

По словам эксперта по информационной безопасности Алексея Гришина, хакеры пользуются уязвимостью, которая появляется при подключении Bluetooth-устройства к смартфону.

Гришин пояснил, что сейчас протокол общения между беспроводными устройствами и гаджетом стал безопасней, подключиться к смартфону можно лишь с помощью устройства, которое создало с ним пару. Поэтому хакеры проникают в девайс с помощью беспроводной гарнитуры.

— Перехваченный таким образом разговор будет настолько незаметным для жертвы, что уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа, — цитирует Гришина телеканал "360".

Чтобы обезопасить свой смартфон от хакеров, необходимо постоянно обновлять ПО, поскольку производители с каждым разом "закрывают" найденные уязвимости, указали специалисты.

Отметим, что за последние два года в России резко выросло число киберпреступлений. Чаще всего хакеров интересует такая сфера, как хранение персональных данных.