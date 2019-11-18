В ходе протестов в Гонконге вспыхнул пожар

Мощный пожар произошёл около здания Политехнического университета в Гонконге в результате столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает местная телерадиокопорация RTHK.

По её данным, полиция зашла в кампус университета примерно в 5:30 (00:30 московского времени) после длительных столкновений с митингующими, которые в течение нескольких дней оккупировали здание. Полиция задержала несколько человек.

В ответ люди стали бросать бутылки с зажигательной смесью, в результате чего и начался пожар.

Есть ли пострадавшие на данный момент неизвестно.

В Гонконге несколько месяцев продолжаются протесты из-за закона об экстрадиции, а с начала октября стартовала новая волна — после того, как глава администрации района Кэрри Лэм сообщила о решении властей запретить ношение масок в ходе протестов и прочих массовых собраний. Люди выходят на улицы и вступают в столкновения с полицией.