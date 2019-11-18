В Японии назвали Украину брошенной США страной

По данным издания, украинская повестка среди американских чиновников всё менее популярна.

Украина готовится к важным переговорам с Россией и чувствует себя в этот момент брошенной своими американскими покровителями на фоне "драмы импичмента", которая разворачивается вокруг президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом говорится в статье The Japan Times.

По мнению журналистов, о "брошенном" положении Киева может говорить тот факт, что до сих пор пустует место спецпредставителя США по Украине, которое ещё в конце сентября освободил Курт Волкер — вскоре после жалобы осведомителя о якобы давлении президента США Дональда Трампа на лидера Незалежной Владимира Зеленского и начатой из-за этого процедуры импичмента американского лидера.

Ещё одним фактом в пользу того, что судьба Украины стала не так сильно волновать американское руководство, авторы статьи называют отставку посла США в Киеве Мари Йованович, которая оставила свой пост в день назначения Зеленского на должность президента. Её кресло с тех пор пустует, отмечается в материале.

По данным издания, украинская повестка среди американских чиновников всё менее популярна. Как рассказал порталу член Комитета по иностранным делам из украинского парламента, заокеанские партнёры проявляют "всё большее безразличие" и неохотно посещают двусторонние встречи, а отъезд Курта Волкера и вовсе фактически разрушил совместный координационный центр. Это делает позиции Киева всё более слабыми перед началом переговоров с Россией, старт которых предварительно намечен на 9 декабря.

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