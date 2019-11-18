США поддержали протесты в Иране и осудили применение силы против демонстрантов

В официальном заявлении указывается недопустимость применения силы со смертельным исходом к демонстрантам.

Белый дом поддержал протесты в Иране и осудил применение силы в отношении демонстрантов, сказано в соответствующем заявлении.

— Мы осуждаем применение силы со смертельным исходом и жёсткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов, — отмечается в тексте.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тысяч риалов (0,09 доллара) до 30 тысяч риалов (около 0,2 доллара) за один литр.

Напомним, в связи с массовыми протестами в Иране власти страны временно отключили Интернет.