США поддержали протесты в Иране и осудили применение силы против демонстрантов

Белый дом поддержал протесты в Иране и осудил применение силы в отношении демонстрантов, сказано в соответствующем заявлении.
— Мы осуждаем применение силы со смертельным исходом и жёсткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов, — отмечается в тексте.
15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тысяч риалов (0,09 доллара) до 30 тысяч риалов (около 0,2 доллара) за один литр.
Напомним, в связи с массовыми протестами в Иране власти страны временно отключили Интернет.
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