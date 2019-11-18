Актриса из "Чисто английского убийства" погибла под колёсами автобуса в Британии

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Фото © Daily Mail

Актриса Джейн Хейуорд погибла под колёсами двухэтажного автобуса на 70-м году жизни, перепутав полосы движения, сообщает Daily Mail.

Хейуорд, известная ролью в сериале "Чисто английское убийство", попала под автобус в британском городе Рикмансуорт. Это произошло из-за того, что женщина не привыкла к левостороннему движению и при переходе дороги по привычке посмотрела налево, а не направо. Более того, по данным издания, Хейуорд переходила улицу на запрещающий сигнал светофора.

Посмертная экспертиза показала, что Хейуорд умерла от множественных травм.

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