Исследование: Четверть россиян недовольны питанием в течение рабочего дня

В то же время большинство считает, что организацией обедов сотрудников должен заниматься работодатель.

Четверть россиян не довольны своим питанием в течение рабочего дня, при этом большинство опрошенных берут еду из дома, сказано в исследовании компании HeadHunter, данные которого приводит РИА "Новости".

Так, большинство россиян (61%) приносят на работу еду из дома, чуть меньше трети (31%) обедают в ближайших кафе, 22% питаются в столовой, а 13% обходятся без обеда. При этом большинство опрошенных (73%) заявили, что довольны своим питанием в течение дня, четверть респондентов (24%) высказали противоположную точку зрения.

При неограниченном бюджете и вне зависимости от расположения работы около 40% опрошенных заявили, что предпочли бы обедать в ближайших кафе, 21% респондентов выбрали бы столовую на работе, ещё 15% приносили бы еду из дома или заказывали её с доставкой. Лишь 7% отметили, что ходили бы обедать домой.

Согласно исследованию, наиболее важным фактором при оценке обедов россияне назвали скорость обслуживания и цены в столовых на работе. При этом качество еды и выбор блюд больше устроили респондентов в службах доставки еды.

Больше половины респондентов (51%) уточняют, что возможности для питания скорее не важны для них при поиске работы, в то же время этот фактор значим для 46% опрошенных.

При этом большинство россиян высказались за то, что работодатель должен организовывать питание сотрудников (62%), более четверти (27%) респондентов посчитали, что работодатель не обязан заниматься этим.