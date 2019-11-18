Снег, сильный ветер и гроза обрушились на Владивосток

Непогода осложнила дорожную обстановку и работу аэропорта, утром в городе наблюдается скопление транспорта на 10 баллов.

Южный циклон принёс во Владивосток дождь со снегом, грозу и порывистый ветер, за ночь в городе выпало более 40 миллиметров осадков, сообщает ТАСС.

16 ноября синоптики распространили штормовое предупреждение для Приморья на понедельник. Согласно прогнозу, ночью и днём 18 ноября на большей территории края ожидаются сильные дождь и снег, а также гололёд, местами метель, на дорогах будет гололедица и снежный накат. Ночью на 19 ноября осадки ослабеют, местами сохранится небольшой снег.

— Ориентировочное количество выпавших осадков с 1:00 до 8:30 (с 18:00 мск 17 ноября до 1:30 мск 18 ноября) во Владивостоке составило 41 миллиметр (дождь и дождь со снегом). В ближайшие три часа сохранится мокрый снег, снег, высота снежного покрова 2–4 сантиметра. Сохранятся гололёдные явления, — рассказали агентству в Росгидромете.

Отмечается, что снег будет идти во Владивостоке примерно до обеда. В первой половине дня в городе дует сильный ветер, порывы составляют до 29 метров в секунду. К вечеру температура снизится примерно до –8 °С.

По данным агентства, непогода утром 18 ноября заметно осложнила движение транспорта. Автобусов приходится ждать очень долго, утром в городе наблюдается скопление транспорта на десять баллов. На вылет из города и прилёт в него задерживаются несколько рейсов, некоторые отменены.