Парламентарий отметил, что подобным образом украинские военные лишний раз показывают свою готовность "с восторгом превратить Украину в полную колонию США".

Решение командиров воюющих в Донбассе бригад ВСУ вывесить флаги США над своими позициями "ради подачки с барской руки" может говорить о беспримерной глупости, которую с готовностью демонстрируют украинские военные.

— Тот случай, когда отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за первое место с глупостью, — прокомментировал это событие российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий отмечает, что подобными действиями украинские военнослужащие лишний раз показывают свою готовность "с восторгом превратить Украину в полную колонию США".

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что американские флаги появились над позициями украинской армии накануне приезда журналиста The New York Times.