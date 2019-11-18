В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя на час

Авторы инициативы предполагают, что изменения в законодательстве позволят на 9–14% снизить количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил сократить допустимый временной интервал продажи алкоголя в магазинах с 23:00 до 22:00. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письма ОНФ, направленные в Правительство России, Минздрав и Минтруд.

Отмечается, что данная инициатива направлена на достижение целей национального проекта "Демография". По словам депутата Госдумы, члена центрального штаба ОНФ Николая Говорина, сейчас это предложение обсуждают в нижней палате парламента. Единогласного решения пока нет, но предполагается, что изменения в законодательстве позволят на 9–14% снизить количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в ОНФ считают, что новые меры скажутся на количестве ДТП и на общем состоянии здоровья населения. Сейчас федеральные нормативы используются в 22 субъектах. В остальных же действуют более жёсткие нормы.