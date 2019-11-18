В бундестаге заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США

В германском парламенте порекомендовали Брюсселю вводить ответные санкции на возможные ограничительные меры Вашингтона по "Северному потоку — 2".

Депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" в парламенте по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ из США. Слова Ноя приводит РИА "Новости".

— Мы призываем к встречным санкциям против Соединённых Штатов. Конечно, надо тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, Вашингтон введёт санкции против немецких или швейцарских компаний, участвующих в прокладке труб в Балтийском море, то Евросоюз или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, затрагивающие импорт или товары США, — сказал он.

По словам политика, "в Европе не нужен американский СПГ".